In Italia più di 50 000 punti di ricarica per elettriche La media è migliore rispetto a Germania e Francia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il numero di colonnine incresce in maniera esponenziale:al 2022 la crescita è del 38%. Lana supera di gran lunga quella tedesca, francese e inglese....

In Europa l’Italia è tra i Paesi peggiori come dispersione idrica, pari al 42%; le performance migliori sono dei Paesi Bassi (ilsole24ore)

La richiesta di sussidi è da tempo consuetudine piuttosto diffusa in Italia e non di rado è accompagnata da speranze tendenti al miracolistico. Il ... (ilfoglio)

Arriva un'altra medaglia d'oro per Simona Quadarella . La nuotatrice romana 25enne conquista il primo posto nella finale degli 800 stile libero ai ... (ilmessaggero)

L'Italia ( AFI : /i'talja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa meridionale e occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con l'omonima regione geografica. L'Italia è una repubblica parlamentare unitaria e conta una popolazione di circa 59 milioni di abitanti, che ne fanno il terzo Stato dell'Unione europea per numero di abitanti. La capitale è Roma.

Zelensky a Monaco: "Fermiamo Putin". Anche l'Italia pronta all'accordo con Kiev: Finché Olaf Scholz continuerà però a ripetere ossessivamente, come fa da settimane, che ci sono Paesi che potrebbero contribuire di più alla difesa dell'Ucraina, l'Italia rischia di rimanere ...

Italia senza mare: Ci si chiude lo sbocco all'oceano, si torna al periplo dell'Africa via Capo di Buona Speranza: otto giorni di navigazione in più per chi va e viene fra Italia ed Estremo Oriente. Segue riflesso delle ...

Iegor Gran: "Navalny ha scelto di morire come Gesù. La lotta ai corrotti era la sua missione": L'ultimo edito in Italia da Einaudi si intitola Gli uffici competenti ed è il racconto a tratti ... Le sue condizioni di detenzione erano estreme, ha fatto più di trecento giorni d'isolamento in locali ...