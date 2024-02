In Grecia si a matrimonio civile per le coppie omosessuali e diritto all’adozione

Dal 2015 le coppie omosessuali in Grecia potevano unirsi civilmente, ma senza le stesse garanzie legali del matrimonio civile. Quando è stato annunciato il risultato del voto in parlamento decine di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Rivoluzione ad Atene in materia di diritti civili. Il parlamento greco ha approvato un disegno di legge che rende legale ilper lee riconosce loro il. Il testo è passato con 176 voti a favore e 76 contrari. In totale hanno votato 254 deputati greci su 300. L’iniziativa è stata promossa dal governo conservatore di Nea Dimokratia e ha ottenuto il sostegno dei partiti all’opposizione di Syriza, Pasok, Nea Aristerà e Plefsi Eleftherias ed è passata con una larga maggioranza del Parlamento, 176 voti a favore dei 254 deputati presenti. Ladiventa così il primo Paese a maggioranza cristiana-ortodossa e il 37° Paese al mondo a legalizzare l’adozione da parte didello stesso sesso. Un ...

