In bici in giro per il mondo: "Fra Argentina e Cile le nostre radici italiane" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Carlo Motta si appresta a vivere un'altra delle sue imprese intorno al mondo. Sessantatré anni, fautore di un ciclismo capace di creare ponti culturali, Motta è in partenza, insieme all'amico Enzo Bernasconi, per l'Argentina. "Potremmo dire: quando a emigrare eravamo noi – scherza –. Con Enzo facciamo parte di bicipace e dal 26 febbraio al 24 marzo realizzeremo un viaggio in Argentina in bici. Percorreremo una parte della mitica strada nazionale 40, arriveremo nella zona di Mendoza, ci spingeremo a Punte del Inca, e poi sino al passo Cumbre, al confine con il Cile. Ritornati a Mendoza andremo verso Alta Gracia, dove visiteremo la casa museo di Che Guevara, che fu il primo cicloviaggiatore argentino. Da Alta Gracia raggiungeremo Cordoba, altra città simbolo della grande migrazione ...

