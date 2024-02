In attesa della sua auspicabile sconfitta completa | Hamas ha centrato un piccolo obiettivo

Lukaku ritrova il gol Il bomber della Roma, Romelu Lukaku - nei play off di Europa League e in attesa del ritorno all'Olimpico alla sua prima internazionale da allenatore giallorosso, può

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Nel 2014, nel cuore del Medio Oriente, sorse un nuovo Stato. Aveva una capitale, un governo, un esercito e quasi dodici milioni di sudditi – una popolazione più numerosa di quellaGiordania o di quella di Israele. Quello Stato si dedicava alla macelleria, alla ferocia e alla violenza fanatica con un impegno tale da guadagnarsi rapidamente l’inimicizia di tutto il mondo civile. Questa inimicizia universale rendeva difficile immaginare che questo Stato dai molti nomi – Stato Islamico, Isis, Daesh – potesse sopravvivere a lungo. All’epoca avevo proposto un’analogia un po’ fantasiosa con la Russia dei bolscevichi: anche in quel caso si trattava di un gruppo spietato di ...