PRATOLA PELIGNA. Impiegata delle Poste trovata morta in casa. Secondo un primo sopralluogo sembra che il decesso risalga a tre giorni fa per cause naturali. La donna, Ernestina Di Pietro, 62 anni, viveva da sola in

Impiegata delle Poste ritrovata senza vita: il decesso risale a 3 giorni fa per cause naturali (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Aquila - Una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilla vita di Vico VI Pietrafitta: Ernestina Di Pietro, Impiegata delle Poste di 62 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Il decesso sembra risalire a tre giorni prima, per cause naturali secondo le prime indagini condotte sul luogo. La donna, che viveva da sola, era assente dal lavoro da alcuni giorni a causa di una malattia. L'assenza prolungata ha destato preoccupazione tra i colleghi e i vicini di casa, che hanno notato l'assenza di attività nella sua abitazione e l'assenza di risposta al telefono. È stato il fratello ad essere contattato, il quale ha fatto la macabra scoperta. I funerali di Ernestina Di Pietro sono ... Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 16 febbraio 2024) L'Aquila - Una tragica scoperta ha sconvolto la tranquilladi Vico VI Pietrafitta: Ernestina Di Pietro,di 62 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Ilsembra risalire a treprima, persecondo le prime indagini condotte sul luogo. La donna, che viveva da sola, era assente dal lavoro da alcunia causa di una malattia. L'asprolungata ha destato preoccupazione tra i colleghi e i vicini di casa, che hanno notato l'asdi attività nella sua abitazione e l'asdi risposta al telefono. È stato il fratello ad essere contattato, il quale ha fatto la macabra scoperta. I funerali di Ernestina Di Pietro sono ...

