Imbrattata con scritte no vax la sede di “Sinistra per un’altra Seriate”

Nuovi atti vandalici hanno colpito la città, con la statua della Madonna imbrattata e scritte sacrileghe nelle vicinanze, scatenando indignazione e avviando un'azione legale presso i Carabinieri. La Madonnina di viale Benedetto Croce, di fronte

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Vandalizzata ladi "per" conno vax nella notte tra giovedì e venerdì (16 febbraio). La porta d'ingresso è statacon il logo degli antivaccinisti in vernice rossa e il muro vicino con la scritta "ma col vaccino". "Faremo denuncia alle forze dell'ordine. Non è la prima volta che succede, ma non ci faremo intimidire" afferma Marco Sironi, consigliere comunale.

Imbrattano la scuola per riconquistare le ex. Si prendono denunce: Tre ragazzi di 18 anni sono stati denunciati a Merate per aver imbrattato il muro di una palestra con un messaggio d'amore per le loro ex fidanzate. Inoltre, a Colico, un pregiudicato è stato arrestat ...

Venezia. Sulla facciata della sede Rai del Veneto appaiono le scritte: "Servi del genocidio": VENEZIA - Il muro esterno di Palazzo Labia, dove ha sede la Rai del Veneto, è stato imbrattato con alcune indirizzate all'emittente. Si legge chiaramente: "Servi ...