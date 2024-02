Ilva | il tribunale boccia le tutele chieste da Arcelor  

di Acciaierie d'Italia (la società che prende in affitto gli stabilimenti dell'ex Ilva e li fa andare avanti) boccia il piano di salvataggio dell' ad Adi, Lucia Morselli. Per l'esperto del Tribunale "

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nuova sconfitta giudiziaria. Respinta la richiesta di congelare le azioni avviate dai creditori. Via libera all’arrivo del commissario

Mentre Mittal cerca di bloccare l’amministrazione straordinaria incardinando una discussione in tribunale, Confindustria e sindacati rilanciano di ... (ilfattoquotidiano)

Si avvicina sempre di più l’amministrazione straordinaria per l’ Ilva . Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso dell’ad di Acciaierie d’Italia, ... (ilfattoquotidiano)

Per l’ex Ilva si può chiedere l’amministrazione straordinaria . Il Tribunale di Milano, infatti, ha rigetta to il ricorso con cui Acciaierie d’Italia ... (secoloditalia)

Il percorso di risanamento immaginato dall’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, è “impraticabile”. Il perito nominato per valutare la ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva, il tribunale dice no a misure protettive: “Mancano prospettive di risanamento”: I giudici di Milano rigettano il ricorso di Acciaierie d’Italia e danno il via libera alle azioni dei creditori. Il ministro Urso contro l’azienda: “Non ...

Ita, sul caso dei due dirigenti licenziati si muove il Garante della Privacy: Dopo la sentenza del tribunale che impone alla società di riassumerli, l’Autorità per la Protezione dei Dati Personali vuole risposte dalla compagnia, che ha 40 giorni per evitare una sanzione pecunia ...

Ilva, Acciaierie chiude la porta ai commissari: “Nessun obbligo di fornire informazioni”. L’amministrazione straordinaria si avvicina: Mentre l’amministrazione straordinaria dell’ex Ilva è ormai alle porte, continua lo scontro tra Acciaierie d’Italia e i tre commissari straordinari: la società, in una lettera firmata dall’amministrat ...