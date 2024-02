Illusioni perdute | tutto quello che c’è da sapere sul film

"Illusioni perdute", alle 21.20 su Rai 3 il film del 2021 con trova un mondo cinico dove tutto " e tutti " possono essere comprati

(Di venerdì 16 febbraio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, venerdì 16 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2021 diretto da Xavier Giannoli. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Honoré de Balzac, è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Lucien Chardon, il figlio di un farmacista di Angoulême che si ostina a farsi chiamare de Rubempré nonostante non abbia ereditato i titoli della madre, è un giovane con ambizioni da poeta nella Francia della Restaurazione. Incoraggiato da Louise, una nobile più grande di lui con cui ha una relazione illecita, la segue a Parigi in cerca di un editore, ma ai due ...

stasera su Rai 3 alle 21:20, in prima visione , va in onda Illusioni perdute , il film diretto da Xavier Giannoli, tratto dal romanzo omonimo di Honoré ... (movieplayer)

Gérard Depardieu su Rai 3 con “Illusioni perdute”, dal capolavoro di Honoré de Balzac: Diretto dal francese Xavier Giannoli, ha conquistato ben 7 premi César. Una ricostruzione storica che parla del mondo contemporaneo con nel cast anche Xavier Dolan e Gérard Depardieu.

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi venerdì 16 febbraio: 23.25 Roma, santa e dannata Regia di Daniele Ciprì (Documentario, 2023) 21.20 ILLUSIONI PERDUTE Regia Xavier Giannoli con Benjamin Voisin, Cecile De France, Vincent Lacoste, Francia 2021, Drammatico ...

Stasera in tv, cosa vedere Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 16 febbraio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo): Cosa vedere stasera in tv Film, serie tv, show e attualità: i telespettatori avranno l'imbarazzo della scelta. Dalla prima puntata della nuova edizione di "The Voice Senior" ...