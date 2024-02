Ilaria Salis va difesa Ma non dimentichiamo le nostre ingiustizie

condizione carceraria di italiani all'estero con i casi di Ilaria carceraria di italiani all'estero con i casi di Ilaria Salis ( dell'Interno, Matteo Piantedosi e Catalin Predoiu; della Difesa,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ributtanti. Le immagini di una ragazza portata in un’aula di tribunale come un cane rognoso, con mani e piedi legati e tenuta alla catena, sono ributtanti. Sapere poi che si tratti di una nostra concittadina, richiama a una protesta doverosa, ferma, inflessibile noi tutti: cittadini, libera (sic) stampa, Parlamento e Governo della Repubblica. Ancor più se l’episodio avviene in un Paese membro dell’Unione europea. Proprio l’Europa deve avere la forza politica di applicare i suoi trattati, che statuiscono senza orpelli che i diritti di adesione all’Unione possono essere sospesi quando un Paese «violi gravemente e persistentemente» i principi fondamentali dell’Ue. Tra cui, principe, il rispetto della dignità umana. La dignità non si può mai mettere in discussione. Nemmeno con i criminali più spietati. Figuriamoci con una persona che è a tutti gli effetti innocente, perché non ...