Ilaria Salis | sondaggio verità | gli elettori di destra non spingono per il ritorno in Italia e il ritorno in cattedra

Ad un anno dall' arresto di Ilaria Salis oltre il 70% degli italiani ritiene che l'Ungheria stia sbagliando ad applicare un trattamento detentivo molto duro. Al contempo, però, entrando nella valutazione del caso si nota che la

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Se il 70% deglini ritiene che l’Ungheria stia sbagliando ad applicare un trattamento detentivo molto duro, alla luce di quelle brutte immagini diin manette in aula, la maggioranza deglidipensa che sia giusto che la militante di sinistra, accusata di aver partecipato ai pestaggi, a martellate, contro gli estremisti di, vada giudicata in loco e non debba essere rimpatriata in. Lo svela l’indagine svolta dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica secondo cui “i più intransigenti sono glidi FdI e Lega, invece quelli di Forzaspesso condividono più le posizioni delle opposizioni che dei partner di coalizione”. “Questo dipende probabilmente dall’accusa mossa ...

Da Pane, amore e fantasia a “Pace, Terra, Dignità”. Michele Santoro come il maresciallo Carotenuto? No, l'ex tele-tribuno non punta al controllo di ... (liberoquotidiano)

La sinistra e l'eterna ricerca di un eroe: In principio fu Rackete. Da Ilaria Salis a Ghali, passando per Patrik Zaki. Ma siamo sicuri che questi personaggi, considerati paladini, voterebbero per quella parte politica

Striscione per Ilaria Salis. Il Quartiere 5 in campo: Il Consiglio di Quartiere 5 approva una mozione di solidarietà per Ilaria Salis, chiedendo il rispetto dei suoi diritti umani mentre è prigioniera in Ungheria. Si invita il presidente a esporre uno st ...

leggi le altre "Poesì": Sulla strada tra i pochi palazzetti spuntano ancora strade di campagna verso antiche masserie, come nella famosa foto di copertina del primo album, storico, Napoli Centrale… di Raffaele Cascone La ...