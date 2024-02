Il video del crollo del supermercato nel cantiere a Firenze ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a Nuoro sul crollo Fonte video Fb Conte

Le ultime parole di Navalny: smaschereremo chi rovina la Russia: "Faremo più video, faremo più indagini ... descritto da lui come un "nonno nascosto in un bunker", perché il leader del Cremlino appariva raramente in pubblico.Nel suo processo per "estremismo", si ...

Lazio, Provedel e l'emozione del gol in Champions: "Mi sono detto..." - VIDEO: Ai microfoni di UCL Magazine Show, Ivan Provedel ha raccontato le emozioni della rete realizzata contro l'Atletico Madrid in occasione della prima sfida del girone di Champions League. Queste ...

Dalla 25ª giornata gli episodi e le decisioni arbitrali salienti saranno approfonditi in anticipo rispetto al passato: Dalla 25ª giornata gli episodi e le decisioni arbitrali salienti saranno approfonditi in anticipo rispetto al passato ...