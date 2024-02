Il vero sfruttamento degli oceani rivelato grazie all’intelligenza artificiale

e una politica di "downstreaming" per lo sfruttamento del nichel, che rendono superfluo il nichel nella realizzazione degli In quest'era assetata di denaro chissà se sia ancora vero che "non con l'

In un mondo sempre più profondamente interconnesso e monitorato, stupisce che il traffico e lo sfruttamento dei nostri oceani non siano di dominio pubblico. Eppure è così. Lo rivela uno studio condotto dall'organizzazione no-profit Global fishing watch (Gfw) e pubblicato su Nature, che dimostra come tre quarti dei pescherecci industriali nel mondo non vengano tracciati pubblicamente. Non solo: anche il trenta per cento delle imbarcazioni per il trasporto e l'energia sfugge al monitoraggio delle acque del pianeta. L'analisi è stata possibile grazie a nuove tecniche di screening basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che hanno finalmente reso possibile un'osservazione oggettiva della recente "evoluzione industriale" dei nostri giganti pelagici. Collaborando con alcune università statunitensi, Global fishing watch ha analizzato oltre duemila immagini satellitari scattate tra il 2017 e il 2021 dall'Agenzia spaziale europea.

