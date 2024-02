Il turno Il Como in trasferta contro il Palermo

Prossimo turno: sabato 2 marzo (ore 14.30) Chievo - Freedom FC. PRIMAVERA 2 FREEDOM FC - COMO 2 - 2 RETI: Sarale, Ghiglia. FREEDOM la Freedom FC perde 5 - 2 nella lunga trasferta di Alessandria,

Giacomo Poretti in Chiedimi se sono di turno è il one man show che va in onda in chiaro su NOVE stasera, domenica 24 dicembre 2023, alle ore 21,25 in ... (ascoltitv)

Via libera notturno al decreto Energia in commissione alla Camera, con il conferimento del mandato ai relatori. Il provvedimento è passato poi nel ... (lanotiziagiornale)

Hockey Como: Valpellice supera al 2° posto i lariani che però domenica potrebbero qualificarsi ai playoff: Al termine del 7° turno di Qualification Round l'Hockey Como scivola al terzo posto in classifica sorpassato dal Valdifiemme che ieri sera nel posticipo ha battuto in casa di misura il Dobbiaco per 4- ...

Como Women dice addio alla Poule Promozione, ma sorride per Cecotti: operazione al ginocchio ok: Le lariane superate dalla Fiorentina nel finale. Un rammarico uscire dalla zona alta della classifica. La giocatrice operata al ginocchio al Cof fi Lanzo: interveto ok ...

Palermo, Gazzetta dello Sport: “Quinta al Barbera per la A. Gol Corini al Como…”: Per compiere un definitivo salto di qualità, la squadra di Corini dovrà capitalizzare al massimo i due big match consecutivi contro Como e Cremonese, a partire proprio dalla sfida contro i lariani del ...