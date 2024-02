Il triste destino di Terni

Dalla fine dell'ottocento Terni è stata infatti una città dell'acciaio, soprannominata la Manchester italiana. Pur essendo lontana dal triangolo industriale del nord, attirava immigrati dalle regioni

Tally Weijl Francia viene liquidata, 138 posti di lavoro persi: Triste destino per la filiale francese del marchio di moda svizzero Tally Weijl. Il 9 febbraio, il tribunale commerciale di Parigi non ha accettato nessuna delle due offerte di acquisizione presentate ...

Strada vicino all'aula bunker dimenticata dal Comune: "Viene pulita solo per le commemorazioni": Via Ferro Luzzi è una strada anonima per i più. Dimenticata al suo triste destino di discarica a cielo aperto. L'Amministrazione comunale si ricorda di queste via solo per due giornate l'anno: il 23 m ...

La ragazza triste, eterno work in progress: Che si tratti di musica, di sesso, di letteratura o di modelling, che cambino i codici di espressione o di rappresentazione, che la consapevolezza del soggetto sia più o meno raggiunta, il triste ...