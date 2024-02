Il tour europeo di Zelensky parte da Monaco | tra Blinken e Wang Yi

PUBBLICITÀ Germania, Francia e poi di nuovo Germania: il tour europeo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è iniziato venerdì 16 febbraio da Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz . Zelensky continuerà il viaggio diplomatico europeo a Parigi,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Asi apre la Conferenza sulla Sicurezza, importantissimo vertice internazionale dove si ritrovano Capi di Stato, leader di aziende e funzionari delle organizzazioni internazionali. Non solo per prendereai panel mirati e specifici su questioni di primaria importanza per la società globale nel suo complesso: a margine della conferenza si tengono infatti numerosi incontri bilaterali tra i suoicipanti, una preziosa occasione per discutere discretamente di tematiche estremamente rilevanti per il policy-making. Dal conflitto tra Russia e Ucraina, alle tensioni in Medio Oriente, fino all’evoluzione dei rapporti di forza transatlantici in caso di una ri-elezione di Donald Trump: questi sono i temi caldi, ufficiali ed ufficiosi, di questa edizione della Conferenza. Un evento altamente frenetico, dove gli appuntamenti si ...

I Fast Animals and Slow Kids annunciano il loro primo tour europeo , in occasione del decennale di Hybris e Alaska, dischi che saranno riproposti in ... ()

Can Yaman si trova a Lisbona e annuncia che questa sarà la prima tappa di un nuovo Tour , per raccogliere fondi per beneficienza. Ecco i dettagli. (comingsoon)

nuove date per il tour europeo dei Fast Animals and Slow Kids dopo i primi sold out, ecco il calendario completo e i biglietti A poco più di due ... ()

Dopo il tour sold out nei palasport italiani, Calcutta annuncia quattro concerti in Europa che anticipano il tour estivo Il 22 dicembre scorso, al ... (lopinionista)

Guerra in Ucraina: Zelensky da Scholz e Macron per firmare patti di sicurezza: Berlino è la prima tappa del tour europeo di Zelensky per chiedere un maggiore sostegno militare all'Ucraina. Dopo la firma a Berlino, il presidente ucraino a Parigi per firmare un accordo analogo con ...

Calcutta in concerto: date tour europeo ed estivo 2024: Dopo il tour sold out nei palasport italiani, Calcutta annuncia quattro concerti in Europa che anticipano il tour estivo ...

Calcutta, il Relax tour si espande anche in Europa: ecco le date: Si espande in Europa il tour di Calcutta per promuovere il suo ultimo album "Relax", uscito lo scorso ottobre. Dna Concerti ha infatti annunciato ..