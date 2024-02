Il Torino torna al successo 2-0 al Lecce e si avvicina alla zona Europa | CLASSIFICA

Dopo l'ottimo esordio con " Nowhere Emilia ", Ibisco torna a Dopo l'ottimo esordio con " Nowhere Emilia ", Ibisco torna a Torino Marco Berton TI RICORDI COSA È SUCCESSO L'ANNO SCORSO A FEBBRAIO?

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La 25ª giornata del campionato di Serie A si è aperta con ildelin casa contro il. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 e la squadra di Juric è stata protagonista di un ottimo secondo tempo. I primi 45 minuti non si sbloccano e si va all’intervallo sullo 0-0. I granata la sbloccano al 50? con un gol bellissimo di Bellanova. Al 70? doppio giallo di Pongracic e ospiti in 10. Passano 11 minuti e Duvan Zapata fissa il risultato sul definitivo 2-0. Ilsi porta a 36 punti, ilfermo a 24. LaInter 60 Juventus 53 Milan 52 Atalanta 42 Bologna 42 Roma 38 Lazio 37 Fiorentina 3736 Napoli 35 Monza 30 Genoa 2924 Frosinone 23 Udinese 22 Empoli 21 Sassuolo 20 Verona 19 Cagliari 18 Salernitana ...

Il PalaInalpi ospiterà le Final i di Coppa Italia in programma dal 14 al 18 febbraio. Torino - "Siamo molto contenti di tornare a Torino dove ... (ilgiornaleditalia)

Il Torino perderà per almeno un paio di settimane il difensore e capitano Ricardo Rodriguez uscito per infortunio nel corso di Sassuolo- Torino ... (calciomercato)

Difesa impermeabile e reti nella ripresa: il Torino supera il Lecce 2-0: Il Torino batte 2-0 il Lecce nell'anticipo della 25ª giornata di Serie A. All'Olimpico-Grande Torino dopo una prima frazione tutt'altro che memorabile, nella ripresa il Toro impiega quattro minuti per ...

Zapata raddoppia per il Torino: 77' - Il Lecce, in dieci, ci crede. Dentro Gallo e Krstovic al posto di Dorgu e Piccoli 75' - Entra Touba in difesa. Il Lecce torna con due centrali, esce Oudin 71' - Lecce ...

LIVE Torino-Lecce 2-0 (80') - La chiude Zapata all'81': SECONDO TEMPO 35' GOOOOOOOOOL TORO! Zapata. Sulla battuta di Vojvoda, Zapata anticipa sul primo palo e fredda il portiere per il raddoppio. 34' Cross di Bellanova, un po' di ...