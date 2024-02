Sesto risultato utile di fila per il Torino, ancora imbattuto nel 2024, che supera 2 - 0 il Lecce allo Napoli e restando in corsa scavalcando momentaneamente il Napoli e restando in corsa per un

Il Torino è in corsa per l'Europa: 2-0 al Lecce (Di venerdì 16 febbraio 2024) Torino-Lecce 2-0 RETI: 5'st Bellanova, 36'st Zapata Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Lovato 6, Masina 6.5; Bellanova 7, Ilic 6.5 (43'st Gineitis sv), Ricci 6, Lazaro 5.5 (31'st Vojvoda 6.5); Vlasic 5.5 (17'st Linetty 6.5); Zapata 7 (43'st Okereke sv), Pellegri 5.5 (17'st Sanabria 5.5). In panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva. Allenatore: Juric 6.5. Lecce (4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey... Leggi tutta la notizia su feedpress.me (Di venerdì 16 febbraio 2024)2-0 RETI: 5'st Bellanova, 36'st Zapata(3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Lovato 6, Masina 6.5; Bellanova 7, Ilic 6.5 (43'st Gineitis sv), Ricci 6, Lazaro 5.5 (31'st Vojvoda 6.5); Vlasic 5.5 (17'st Linetty 6.5); Zapata 7 (43'st Okereke sv), Pellegri 5.5 (17'st Sanabria 5.5). In panchina: Gemello, Popa, Sazonov, Savva. Allenatore: Juric 6.5.(4-3-3): Falcone 6.5; Gendrey...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza