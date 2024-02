Il Torino batte il Lecce e vede l' Europa

TORINO . Il Toro batte 2 - 0 il Lecce con l'uno - due della ripresa firmato Bellanova - Zapata e rilancia la propria classifica che era rimasta zavorrata nelle ultime due settimane dai pareggi contro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - Festeggia con una vittoria casalinga le cento panchine in granata Ivan Juric, che con il suo2-0 ildi Roberto D'Aversa e resta attaccato alla zona. I gol di Bellanova e Zapata - con anche una rete annullata a Okereke nel finale - regalano i tre punti al Toro, condannando ila una posizione di classifica sempre più preoccupante in ottica retrocessione. Inizio di partita equilibrato, con entrambi gli schieramenti molto ordinati e in fase di studio. La prima opportunità se la crea il, con Piccoli che sugli sviluppi del corner battuto da Oudin sfrutta la presa sbagliata da Milinkovic-Savic e tenta la girata a porta sguarnita, colpendo però troppo debolmente e trovando l'intervento di Masina. Poche altre le occasioni di un primo tempo avaro ...