Il Tibet si sta dividendo in due e la catena dell’Himalaya è a rischio

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La collisione delle placche tettoniche che hanno creato lamontuosa più alta del mondo, l’Himalaya, potrebbe dividere in due il, ha suggerito una nuova ricerca. L’inizio della collisione delle placche tettoniche indiana ed eurasiatica risale a circa 60 milioni di anni fa, quando un’isola, ora nota come India, si scontrò con il continente. L’urto provocò un sollevamento del bordo della placca eurasiatica e questo creò l’Himalaya. Questa collisione continua ancora oggi, con la placca eurasiatica che si piega verso l’alto sotto la pressione dell’India, contribuendo così alla crescita. Tuttavia, gli scienziati non hanno ancora una chiara comprensione del movimento della placca indiana. Sta semplicemente scorrendo sotto la placca eurasiatica, sfiorandone la parte inferiore oppure si sta immergendo più in ...