Fonti Ue: "Assassinato lentamente da Putin" Alexey Navalny, "un uomo coraggioso, un esempio che dava speranza ai democratici di tutto il mondo", è stato "assassinato lentamente da Vladimir Putin" .

Il testamento di Navalny: "Se Putin mi uccide non vi arrendete": "Il mio messaggio nel caso mi uccidano è molto semplice: non arrendetevi". Questo è quello che ha detto Alexei Navalny in inglese quando fu intervistato nel 2022 per il documentario della Cnn 'Navalny ...

Navalny, moglie Yulia: «Putin responsabile, sarà punito per suoi crimini»: La donna dopo l'annuncio della morte: «Tutti devono combattere contro questo male» - LaPresse /CorriereTv ...

Navalny in un post: 15 idee di un cittadino russo che desidera il meglio per il proprio Paese: AGI - “Alla vigilia dell’anniversario dell’invasione su vasta scala e non provocata dell’Ucraina da parte delle truppe russe, ho riassunto la mia piattaforma politica e, si spera, quella di molte altr ...