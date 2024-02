Fonti Ue: "Assassinato lentamente da Putin" Alexey Navalny, "un uomo coraggioso, un esempio che dava speranza ai democratici di tutto il mondo", è stato "assassinato lentamente da Vladimir Putin" .

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Il mio messaggio nel caso mi uccidano è molto semplice: nonvi". Questo è quello che ha detto Alexeiin inglese quando fu intervistato nel 2022 per il documentario della Cnn ''. Il regista, Daniel Roher, gli chiese poi di ripetere il concetto in russo . "Ho qualcosa di ovvio da dirvi –

Ecco quello che disse in un documentario del 2022 della Cnn a lui dedicato "Il mio messaggio nel caso mi uccidano è molto semplice: non ... (sbircialanotizia)

Il testamento di Navalny: "Se Putin mi uccide non vi arrendete": (Adnkronos) - "Il mio messaggio nel caso mi uccidano è molto semplice: non arrendetevi". Questo è quello che ha detto Alexei Navalny in inglese quando fu intervistato nel 2022 per il documentario ...

Quando Biden ammonì Putin nel 2021: «Se Navalny morirà, conseguenze devastanti per la Russia»: Dopo la morte dell’attivista torna a circolare una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti | CorriereTv ...

Alexei Navalny, il suo testamento: “Se mi uccideranno…”: Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...