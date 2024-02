“Il terrone trova le soluzioni con la sua cazzimma virtuosa” | parla Paolo Caiazzo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un imprenditore meridionale mette l’etica al primo posto. Da un’accusa di aver preso fondi sospetti iniziano i suoi guai. Stasera al Teatro Augusteodebutta con “Quella visita inaspettata”, una commedia insolita che genera un maldestro thriller, tutto da ridere in un momento particolare per il Mezzogiorno. Qual è il confine per un imprenditore che da sempre è irreprensibile? “La commedia si sofferma proprio su questa sottile linea di demarcazione tra le due fazioni. Emergono le varie fragilità dell’essere umano, l’anima nera che è nascosta in ognuno di noi e che affiora quando è toccata dal fascino del male. La domanda ricorrente è: ‘perchè siamo attratti dai cattivi’ ”? Che risposta si è dato? “Io credo si tratti di una questione di “difetto di fabbrica”. Non dimentichiamo che siamo quelli che hanno scelto Barabba. L’animo umano è ...