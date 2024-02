Il tecnico Dobbiamo essere convinti delle nostre risorse»

il DT Michele Marchesini, il mio tecnico Riccardo Belli Dell'avuto la possibilità di competere ancora per una medaglia e di essere un promemoria che dobbiamo lavorare ancora più duramente nei

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Castori e il suo Ascoli sperano di vivere una serata magica. Quella che servirebbe al Picchio per rialzarsi dal difficile momento. Ilproverà a festeggiare le sue 549 panchine in B, traguardo che lo ha visto raggiungere Fascetti al secondo posto degli allenatori più presenti di sempre, conquistando i tre punti. "Ci aspetta la sfida alla Cremonese – commenta il timoniere del Picchio -, una squadra forte nel suo complesso che ha qualità ovunque. È guidata da un ottimo allenatore che ha vinto già dei campionati ed è tatticamente molto preparato. Hanno Falletti che può giocare sia da mezzapunta che da mezzala. Un giocatore rapido che può spostare gli equilibri. Dovremo fare attenzione a lui così come a Coda e Vasquez. Sono tante le opzioni che hanno nel reparto d’attacco....