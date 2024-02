Il sogno di Irina L’ex cassiera ora vende case

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è arrivata in Italia a 21 anni. Ha raggiunto le sorelle a Monza direttamente dalla Moldavia dove faceva lain un supermercato. I primi anni si è dovuta arrangiare. E accontentare. Anche a fare le pulizie. MaStratila ha deciso di fare il salto. Il suoera di avere un’attività tutta sua. E così da un paio d’anni è diventata imprenditrice. "Ho visto la vetrina delle sede monzese di Unione Artigiani in via XX Settembre e sono entrata per chiedere informazioni sull’apertura di una ditta – racconta –. Le operatrici mi hanno spiegato tutto e seguito poi fino all’avvio dell’attività e ancora oggi gestiscono le mie pratiche". Grazie al passaparola la sua aziendina individuale è decollata. Nel ramo immobiliare. "Ho preso in questi giorni il mio primo condominio – dice con orgoglio –, ma già da ...