Il Simbolismo Espressionista di Zuzana Freyja per coltivare l’approfondimento dell’anima e la connessione con la natura

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Per alcuni creativi il linguaggio artistico diventa un mezzo fondamentale per effettuare quel percorso di conoscenza di sé e del proprio sentire attraverso il quale possano raggiungere una compiutezza personale e nel contempo comunicare all’osservatore l’esistenza di quelle sottili energie spirituali che avvolgono la realtà e la. Riuscire a concretizzare quelle sensazioni intangibili richiede una particolare sensibilità e anche la capacità di rendere chiaro un messaggio che spesso può essere letto solo attraverso l’anima, trasformando gli artisti che scelgono questo tipo di approccio pittorico in veri e propri canalizzatori visivi di tutto ciò che di inspiegabile avvolge l’esistenza umana. La protagonista di oggi mescola la sua tendenza figurativa alla necessità interiore di immettere nelle sue tele tutta quellacon l’interiorità ...