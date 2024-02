Il Setterosa batte il Canada e ottiene il pass olimpico

Il Setterosa alla sesta e ultima occasione centra il bersaglio, batte il Canada 18 - 12 e sarà alle Olimpiadi di Parigi accompagnando il Settebello che domani (ore 15,30 diretta tv Raisport) giocherà

