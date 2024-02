Il «ritorno» di Harry e Meghan Markle | in Canada per gli Invictus Games

Leggi anche › Harry e Meghan lanciano un nuovo sito: ecco come si chiama e perché non piace a re Carlo › Il ritorno di Meghan Markle ha già un nome: "Meghanaissance" Una nuova serie del

(Di venerdì 16 febbraio 2024) In attesa dell'edizione 2025 dei Giochi, i duchi di Sussex hanno partecipato insieme agli atleti a una tre giorni di allenamenti. Ai progetti di coppia si affiancano anche iniziative personali, come il nuovo podcast dell'ex attrice, che non si è lasciata scoraggiare dalla tiepida accoglienza ricevuta da Archetypes e dalla rottura con Spotify