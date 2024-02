“Il riso classico sta morendo” Un declino iniziato nel 2018

sue persone e le sue eccellenze nelle ceramiche di FOH " che sta " oltre a quello totalmente analcolico e a quello più classico, si ispira alla tradizione giapponese prodotto a Salisburgo con riso

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Ilsta”. Parole che risuonano come una sentenza visto che a pronunciarle è Massimo Biloni, uno che conosce le risaie come le sue tasche. Il monito del presidente di Strada delVercellese di Qualità, associazione che ha l'obiettivo di promuovere il cereale e il suo territorio (nei diversi aspetti varietali, colturali, gastronomici, e storici), allude a uno scenario che si rivelerebbe a dir poco triste per la storia, la cultura e l’economia del nostro paese. Ma come siamo arrivati oggi a questo punto? Il” Qualsiasi analisi del problema richiede innanzitutto la comprensione della dicitura “”, prevista dal complesso normativo italiano. Ai sensi del decreto legislativo 131 del 2017, rientrano nelle varietà classiche tutte ...