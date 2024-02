IL RICORDO E LA BENEFICENZA Vent’anni fa la morte di Minghelli Una cena di Orgoglio Amaranto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) A 20 anni dalla scomparsa di Lauroorganizza unaper ricordare, per condividere e per fare anche. L’appuntamento è per domani, alle ore 20, al Centro di aggregazione sociale di Agazzi dove saranno ospiti della serata i familiari di Lauro e alcuni degli ex compagni di squadra. C’è ancora tempo fino alle 12,30 di oggi per prenotarsi recandosi all’Orologeria Pernici in via Cavour 54. Sarà l’occasione per ricordare un giocatore, ma sopratutto un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e ammirato in campo.