Il regista Ivan Silvestrini lascia Mare Fuori | “Guardate finale della quarta stagione con altri occhi”

Ivan Silvestrini non sarà più il regista di Mare Fuori. Con una lunga lettera ha comunicato ai fan la sua decisione di lasciare la serie tv dopo tre stagioni da lui dirette: "Non so cosa succederà nella quinta stagione. Quando ho preso la mia decisione la stavano scrivendo, la aspetterò con la vostra stessa curiosità".

