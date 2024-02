Il rebus di Enore Saccò | un corpo carbonizato nella villetta incendiata e sangue sul furgone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Brressana Bottarone (Pavia), 16 febraio 2024 – È avvolta nel mistero la tragica fine di un uomo di 75 anni. Si pensava che potesse essersi allontanato volontariamente, finché sotto le macerie della sua casa andata a fuoco è stato trovato il cadavere carbonizzato di un uomo e ora si indaga per omicidio. Non si sa ancora se ilricoperto da porcellane che era nel garage dell’abitazioneappartenga davvero a, pensionato che viveva da solodi via Gramsci oggi annerita dal fumo, a Bressana Bottarone, nel Pavese. Soltanto l’esame del Dna potrà dare una risposta certa e ci vorrà comunque diverso tempo per capire le ragioni della morte e quando questa sia avvenuta. Sono pochi gli elementi che al momento gli inquirenti hanno in mano. Una denuncia di ...