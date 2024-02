Il questore Gobbi in vista alla scuola Imt “Presto daremo vita a iniziative congiunte“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Visita istituzionale per ildi Lucca Edgardoche martedi 13 ha fatto tappaImt Alti Studi Lucca. Ad accoglierlo, nel campus in piazza San Francesco, il rettore Rocco De Nicola, la professoressa Maria Luisa Catoni, prorettriceRicerca e all’innovazione, i professori Mirco Tribastone, prorettore vicario e prorettoreDidattica e ai Servizi informativi ed Emiliano Ricciardi, prorettoreComunicazione,Terza missione eDisabilità. Nella sala Sagrestia del campus il rettore De Nicola ha illustrato alEdgarbdola, la sua organizzazione e specificità nel panorama universitario italiano in quantoa ...