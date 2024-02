e le giuste qualità per inserirsi in un contesto da far tremare i E perché è italiano e conosce a menadito la Serie A e i suoi il giovane centrale del Siviglia (21 anni), ex Bayern e PSG, ha fin

Il PSG fa tremare la Serie A: quanti obiettivi per il post Mbappé (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tutte le possibilità del PSG per sostituire Kylian Mbappé che lascerà il club parigino al termine della stagione Dopo l'annuncio dell'addio di Kylian Mbappé, il PSG si è già fiondato sul mercato. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'idea del club parigino sarebbe quello di acquistare ben tre top player in attacco. Il primo nome in lista è quello di Victor Osimhen del Napoli, sui cui c'è però la concorrenza di vari club di Premier League. L'alternativa è quindi Rafael Leao del Milan che conosce bene Luis Campos. Infine c'è Bernardo Silva del Manchester City.

