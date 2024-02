Il prof di religione accusato di 50 stupri su minori | «Ero depresso e fragile»

Ex dirigente dell'Azione Cattolica e professore di religione, Campoli è accusato di aver violentato un suo studente a Gardaland e di aver stuprato due fratellini ospiti di una casa famiglia . Il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «Eroe vivevo un momento di fragilità». Così Mirko Campoli si è giustificato davanti al giudice dell’udienza preliminare di Tivoli Emanuela Francini. Ex dirigente dell’Azione Cattolica eessore di, Campoli èdi aver violentato un suo studente a Gardaland e di aver stuprato due fratellini ospiti di una casa famiglia. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a dieci anni di reclusione. Le vittime avevano dai 12 ai 16 anni. Nel caso del figlio affidatogli dai genitori le violenze sono andate avanti per quattro anni. Fermandosi soltanto con il lockdown per la pandemia. Avrebbe compiuto violenze «almeno una volta al mese», secondo l’accusa. Per un totale di circa 50. Poi ha abusato anche di un 16enne in un campo scuola a Loreto. Campoli ha sostenuto di aver ...

