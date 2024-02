venerdì 16 febbraio, il primo contenzioso climatico promosso in il primo contenzioso climatico promosso in Italia contro Eni. Al Trattandosi di un processo civile, alla prima udienza di oggi non

Il processo climatico contro Eni è iniziato: al tribunale di Roma la prima udienza della causa promossa da Greenpeace e ReCommon (Di venerdì 16 febbraio 2024) È cominciato oggi, venerdì 16 febbraio, il primo contenzioso climatico promosso in Italia contro Eni. Al tribunale di Roma si è svolta la prima udienza della causa intrapresa da Greenpeace e ReCommon contro il colosso italiano dell'energia e dei combustibili fossili. Le due associazioni ambientaliste chiedono al giudice Corrado Cartoni di riconoscere le responsabilità climatiche storiche di Eni e costringere l'azienda a rivedere il suo piano industriale per renderlo coerente con gli impegni presi in sede internazionale. Trattandosi di un processo civile, alla prima udienza di oggi non è successo niente di più di un semplice scambio di note scritte.

La causa del secolo: “Così combattiamo la lotta climatica in tribunale”: Si attende in questi giorni la sentenza del Tribunale di Roma sul caso “Giudizio Universale”, la causa intentata allo Stato italiano per inadempienza climatica da parte di più di 200 ricorrenti tra as ... L’attivista per il clima: «Ho bloccato la Messa di Natale al Santo per il bene del pianeta»: La diciassettenne in Questura ha spiegato le sue ragioni. Accanto a lei la mamma: «Protesta per una giusta causa» ... Il negazionismo a difesa dell’Eni: Alla vigilia della prima udienza della causa civile intentata lo scorso 9 maggio nei confronti di ENI, Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell’Economia e delle Finanze da 12 cittadine e cittadini, ...

