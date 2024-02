Il principe Harry rompe il silenzio | “Grato di essere riuscito a salire su un aereo per correre da mio padre Carlo e passare del tempo insieme”

Il principe Harry ha prenotato una camera in hotel e dopo 26 ore è tornato in California dove lo avrebbe accolto uno dei tanti eventi mondani a cui ha ripreso a presenziare assieme alla moglie Meghan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) “Amo la mia famiglia”, parola di, duca del Sussex. In una intervista esclusiva rilasciata al canale televisivo americano ABC News, ilribelle ha parlato per la prima volta della malattia del, colpito da un cancro e del breve incontro che i due hanno avuto quando è volato a Londra per incontrarlo, anche se solo per 45 minuti. Berretto di lana grigio scuro in testa e tenuta sportiva da montagna,si è offerto alle telecamere di Good Morning America mentre si trovava in Canada, a Whistler, nella Colombia Britannica, là dove l’anno prossimo si terranno gli Invictus Games, la competizione che ricorda le para olimpiadi e che lui stesso ha fondato una decina di anni fa per onorare i membri delle forze armate ed i veterani malati, feriti o invalidi., il 7 febbraio, all’indomani ...