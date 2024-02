Il Principe di Savoia rilancia il suo côté miscelazione e l’evento profuma già di storia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È proprio vero che il mondo dell’hôtellerie sta vivendo una delle sue ere più di cambiamento e rivoluzionarie di sempre. L’evoluzione lenta, ma costante, dell’ospitalità di lusso verso un’idea di accoglienza a trecentosessanta gradi pensata per non far sentire all’ospite la mancanza di nulla, al di fuori dell’hotel in cui alloggia, ha pressoché toccato tutti i maggiori gruppi del mondo. Anche un brand come Dorchester, con la sua signorile storicità, è arrivato a capire quanto alcuni vecchi sistemi interni potessero essere un freno non solo verso la clientela, ma verso il fatturato stesso. Se da un lato, da un punto di vista della ristorazione, questo insieme di proprietà vanta un’eccellenza grazie a nomi di prestigio, cucine pluripremiate, chef stellati e indirizzi storici, non è sempre stato così per il lato bar. Specialmente per quel che riguarda il cocktail bar serale, che si anima ...