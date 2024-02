Il Presidente di Microsoft | Brad Smith | delinea come combatterà il “contenuto generato da AI abusivo

è quello di 'raddoppiare la nostra capacità infrastrutturale nell'intelligenza artificiale e nei data center' nel Paese, ha dichiarato Brad Smith, presidente del Cda di Microsoft. 'Abbiamo fiducia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Recentemente, immagini deepfake della pop star Taylor Swift che contenevano contenuti espliciti hanno invaso Internet. Alcuni rapporti sostenevano che le immagini fossero state create da qualcuno che utilizzavaDesigner.ha ufficialmente dichiarato di non avere visto prove di questo, ma ha aggiunto di … ?

La super-intelligenza non arriverà entro l’anno e probabilmente serviranno decenni per averne una. Così Brad Smith sull’esistenza di una IA di ... (dday)

La super-intelligenza non arriverà entro l’anno e probabilmente serviranno decenni per averne una. Così Brad Smith sull’esistenza di una IA di ... (dday)

Microsoft promette "il più grande salto tecnico che tu abbia mai visto": Sembra che la next-gen sarà brutale, sia in termini di poteri dell'orda digitale, ma probabilmente anche di prezzo.

Xbox: Microsoft conferma una console next-gen e nuovi hardware, novità entro la fine del 2024: Sarah Bond, la presidente di Xbox, ha confermato che Microsoft sta lavorando a nuovi hardware e una console next-gen.

Microsoft investe 3,2 miliardi di euro in Germania per l’IA: Microsoft rafforza la sua presenza in Germania con un investimento miliardario nel settore dell'intelligenza artificiale.