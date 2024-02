non è arrivato per accrescere il prestigio della struttura "our story" " oltre a quello totalmente analcolico e a quello più Ecco che ritornano le persone: un gruppo giovane, professionale,

Il più giovane della Protezione civile: "Voglio aiutare nelle emergenze" (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il più giovane formatore di Protezione civile si è diplomato nel Lodigiano. Si tratta di Niccolò Di Gregorio, diciassettenne che ha raggiunto Casalpusterlengo da Chieti per partecipare ai più importanti esami di Protezione civile italiani. Il Brevetto C è il più alto livello di formazione a livello nazionale. L'esame consisteva in tre prove: un quiz con trenta domande a risposte chiuse, la scrittura di una relazione su uno scenario di emergenza ipotizzato e una prova pratica di trasmissione di messaggi di soccorso. Test che il ragazzo ha brillantemente superato, insieme a 48 candidati su 50, fra la sede nazionale della Federazione Italiana Ricetrasmissione Citizen Band di Brembio e quella Provinciale di Casalpusterlengo. Ha coordinato i lavori il presidente nazionale di ...

