Il Pd arranca | FdI in testa e c' è un crollo verticale | cosa rivela il sondaggio di Mannheimer

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildi Renatoper Piazza Pulita deve far riflettere, soprattutto a sinistra. Se da un lato Fratelli d'Italia mantiene ladelle preferenze nelle intenzioni di voto da parte degli italiani, il Pd non riesce a raggiungere la soglia minima per le Europee e nemmeno riesce a guardarsi le spalle dal Movimento Cinque Stelle. La situazione è infatto cristallizzata. FdI perde uno 0,5 ma mantiene quota 28 per cento davanti a tutti, il Pd invece perde lo 0,1 ma scende ancora sotto la soglia psicologica del 20 per cento atndosi al 19,6 per cento. E alle sue spalle i Cinque Stelle, con una flessione pesante dello 0,5 si fermano al 16,3 ma la sfida con i dem è tutta da giocare in vista del voto di giungo. La Lega è stabile all'8,3 per cento e registra un calo dello 0,2 per cento. Sempre nel ...