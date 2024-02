Il nuovo Pgt e la Tosi | Il Comune non ci aiuta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo le questioni legate alla ex Manifattura sono ora le polemiche sul futuro dell’areae le critiche espresse nei confronti del Pgt per quanto riguarda questo ambito da Alberto Presezzi, patron della nuova FrancoMeccanica, a tenere banco nel panorama della discussione politica cittadina: a dare il "la" lo stesso Presezzi, che senza mezzi termini ha accusato in alcune dichiarazioni l’amministrazione comunale di voler mettere i bastoni tra le ruote, attraverso ilPgt, all’espansione della fabbrica. Presezzi si è infatti scagliato con una certa veemenza contro le previsioni delPgt in divenire, che a suo modo di vedere prevede chiaramente l’eliminazione della viabilità interna nell’area di sua proprietà, la demolizione di un edificio che ospita attualmente server e centraline, e comporterà ...