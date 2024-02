Il notiziario Ekuban in recupero Polvani torna a disposizione Resta fuori Renzi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AREZZO Dopo due trasferte consecutive, l’Arezzo tornerà al Comunale. Poche ore ancora per preparare la terza partita in appena dieci giorni, il delicato scontro salvezza contro la Recanatese in programma domenica alle ore 16,15. Paolo Indiani sa bene l’importanza della sfida e la prepara lontano da occhi indiscreti: oggi e domani, infatti, sedute di allenamento a porte chiuse nel centro sportivo di Rigutino. Da monitorare le condizioni di, uscito a gara in corso contro il Cesena per un infortunio alla spalla. Il giocatore sembra stare meglio e nell’ambiente filtra ottimismo, anche se solo esami più specifici possono rivelare l’entità del problema e se il giocatore può essere a. Chi invece ha recuperato del tutto è il terzino Coccia, entrato nei minuti finali in Romagna. Anche domenica potrebbe esserci uno scampolo di partita per ...