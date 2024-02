Il Napoli ha puntato su Kvaratskhelia e De Laurentiis non ha intenzione di perderlo Corsport

Se le avesse fatte Meret queste scelte stavate col fucile puntato in mano. L'unico che si da da fare è Kvaratskhelia, la partita del Napoli è durata 10 minuti. Siamo i campioni d'Italia e giochiamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Soprattuto senza Osimhen,è l’uomo dei sogni del, il calciatore che, non solo nella passata stagione, ha saputo far vedere la sua abilità col pallone. Proprio per questo il club azzurro non hadi chiudere il rapporto con l’attaccante georgiano, some sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Neanche se il Barcellona, come riportato ieri dal Mundo Deportivo, dovesse bussare alla porta nel prossimo mercato. Il presidente Desa bene che il nodo fondamentale su cui i club potrebbero giocare è lo stipendio del calciatore che, al momento, è tra i più bassi del. Proprio per questo, come ha annunciato in conferenza pochi giorni fa, sta lavorando per il rinnovo e l’adeguamento del suo contratto. Il rinnovo di“Aurelio De ...