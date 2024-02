Il monito di Mario Draghi | “Ogni Paese in Europa è troppo piccolo da solo | serve debito comune”

- - > L'ex - presidente del Consiglio, Mario Draghi . Per evitare sprechi e duplicati i Paesi europei devono coordinare le spesa per la difesa, a prescindere che l'America lo chieda con Biden o Trump al comando. Lo sostiene Mario Draghi

Giallo pesante per Mario Rui. All’inizio del secondo tempo di Napoli-Verona , match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

L'ex premier Mario Draghi premiato a Washington: "Ogni Paese in Ue è troppo piccolo da solo", le sue parole: "Ogni Paese in Europa è troppo piccolo da solo", Draghi ha parlato del futuro dell'Ue e del commercio mondiale a Washington, dove è stato premiato ...

Globalizzazione addio, parola di Mario Draghi: “Prepariamoci a nuovi shock”: La storia della globalizzazione, una volta celebrata come una panacea dalle élite politiche ed economiche dell'Occidente, sembra oggi raccontare un ...

Guerra Russia-Ucraina, Casa Bianca: “Avdiivka rischia di cadere in mano russa”. Scholz e Zelensky firmeranno un accordo sulla sicurezza: Truppe russe sono riuscite a prendere il controllo della principale via di rifornimento per la città assediata di Avdiivka, in Ucraina orientale. «Il rifornimento di Avdiivka e l'evacuazione dalla cit ...