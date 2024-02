Il Molestatore di San Valentino è un Minorenne | tre donne scampate alla violenza

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Teramo - Nel cuore della pineta di Alba Adriatica, trehanno vissuto momenti di terrore durante una tranquilla sessione di jogging nel giorno di San. In tre distinti episodi, ma a brevi distanze di tempo e spazio, unha colto di sorpresa le vittime, stringendole e palpeggiandole intimamente. In un caso particolarmente spaventoso, il giovane ha persino tentato di trascinare una dellein una zona più isolata della pineta. Fortunatamente, lesono riuscite a divincolarsi e hanno immediatamente segnalato l'accaduto ai Carabinieri di Alba Adriatica, che hanno identificato e arrestato il responsabile, un. leggi tutto

