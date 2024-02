Il modello romagnolo va tutelato Necessario premiare il merito

senza lasciare spazio a eventuali speculazioni che possono distruggere il modello romagnolo. La Romagna funziona con servizi di alta qualità a prezzi giusti, questa è la sua chiave di successo e se

(Di venerdì 16 febbraio 2024) La Fiera delle imprese balneari organizzata dalla Cooperativa spiagge Ravenna è l’occasione per fare il punto sulla situazione della Bolkestein. "La Fiera dei balneari – dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale – è un’occasione molto importante per il settore turistico del nostro territorio. Quest’anno si tratta di un’edizione profondamente rinnovata, che mostra lo straordinario motore economico legato all’attività degli stabilimenti balneari, in un contesto nel quale è però purtroppo evidente la gravissima responsabilità della politica nel non aver affrontato e risolto in questi anni le vicende delle concessioni demaniali e dell’applicazione della direttiva Bolkestein. Gli stabilimenti balneari in questi anni hanno sì, investito, ma se avessero avuto certezze sul proprio futuro avrebbero potuto farlo molto di più. Ad oggi non c’è ancora una norma che tuteli il valore ...