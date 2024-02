Il ministro Schillaci incontra medici pronto soccorso Bari-San Paolo | Vicinanza a operatori

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci poco dopo aver incontrato i medici del Pronto soccorso dell'ospedale 'San Paolo' di Bari all'esterno della struttura. Nel tardo pomeriggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 febbraio 2024), 16 feb. - (Adnkronos) - "Siamo aldell'ospedale Sandiper portare la nostra testimonianza dia tutti glisanitari che, tra mille difficoltà, ogni giorno, lavorano e lavorano bene al servizio delle cittadine e dei cittadini in situazioni complicate. Da sempre abbiamo rivolto attenzione aglidelma in un progetto di ristrutturazione del nostro sistema sanitario nazionale, che oggi ha 45 anni, è giusto che venga rivisto anche e non solo dal punto vista economico, per quanto riguarda gli, ma anche dal punto di vista organizzativo e strutturale per avere una sanità migliore per tutti e un più facile accesso alle cure". Lo ha detto ildella Salute Oraziopoco dopo averto ideldell'ospedale 'San' diall'esterno della struttura. Nel tardo pomeriggio interverrà all'evento plenario del convegno sul tema 'Un grande impegno per la salute' che si terrà nel teatro Piccinni del capoluogo pugliese. Ilera accompagnato dal sottosegretario Marcello Gemmato.