Nel contesto prestigioso della première londinese di Dune: Parte Due, Zendaya ha catturato l'attenzione con un abito argentato e futuristico firmato

alla première londinese di Dune : Parte Due il look argentato e futuristico di Zendaya ha stupito i fotografi e i tanti fan arrivati per applaudire le ... (movieplayer)

L'attesa per Dune: Parte Due, un film che promette di essere un capolavoro: Il film 'Dune: Parte Due', diretto da Denis Villeneuve, è pronto a tornare nelle sale cinematografiche. Questo seguito dell'acclamato bestseller di Frank Herbert, che ha già vinto sei premi Oscar con ...

Il look futuristico di Zendaya con armatura metallica: perché si è vestita da cyborg: Uno di questi, è certamente quello sfoggiato in occasione della premiere londinese di Dune – Part Two. Ma di look memorabili, ce ne sono tantissimi, accompagnati spesso di trasformazioni radicali ...

Zendaya stupisce i fotografi e i…": Il secondo film della saga di Dune sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo e gli occhi del pubblico sono puntati sui suoi protagonisti: Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Austin Butler.