(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilre è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per lacon un prezioso carico di strumenti scientifici della NASA, che getteranno le basi per il prossimo ritorno dell'Uomo con Artemis III....

Il lander Luna re è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per la Luna con un prezioso carico di strumenti scientifici della ... (dday)

Il lander Luna re è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per la Luna con un prezioso carico di strumenti scientifici della ... (dday)

Il lander Luna re è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per la Luna con un prezioso carico di strumenti scientifici della ... (dday)

Nova-C è un lander progettato dalla società privata Intuitive Machines per trasportare piccoli carichi utili commerciali sulla superficie della Luna.

Gli USA tornano sulla Luna dopo 50 anni: il lander "Odie" è partito: Anche se qualcosa è andato storto nell' atterraggio del Giappone sulla Luna , gli Stati Uniti hanno deciso di tornare sul suolo lunare con il lander spaziale Odysseus , anzi detto Odie. La missione è partita dalla Florida e mira a riscrivere i libri di storia: infatti, dopo 50 anni gli USA tornano sull'unico satellite della Terra. Il lancio ...

Il lander Odysseus di Intuitive Machines è partito per la Luna: A bordo di un lanciatore Falcon 9 di SpaceX, è partito nella giornata di ieri in rotta verso la Luna il lander Nova - C di Intuitive Machines, battezzato Odysseus . A bordo ci sono sei tra strumenti scientifici ed esperimenti, che verranno messi alla prova in un'area del polo sud della Luna nelle ...

Aggiornamento Nova - C Odysseus - alcuni problemi di puntamento, risolti: Il lander Nova - C Odysseus di Intuitive Machines si trova nello spazio dal 15 febbraio 2024, dopo un lancio perfetto con il Falcon 9 di SpaceX avvenuto alle 07:05 italiane. Ha iniziato il suo viaggio in ...