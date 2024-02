Il lander Odysseus di Intuitive Machines è partito per la Luna

A bordo di un lanciatore Falcon 9 di SpaceX, è partito nella giornata di ieri in rotta verso la Luna il lander Nova - C di Intuitive Machines, battezzato Odysseus . A bordo ci sono sei tra strumenti scientifici ed esperimenti, che verranno messi alla prova in un'area del polo sud della Luna nelle

Il lander Lunare è stato lanciato da un razzo Falcon 9 di SpaceX ed è in rotta per la Luna con un prezioso carico di strumenti scientifici della NASA, che getteranno le basi per il prossimo ritorno dell'Uomo con Artemis III....

Il lander "Odysseus" in rotta verso la Luna: Il lander Nova-C di Intuitive Machines, Odysseus, è stato lanciato nella notte di giovedì 15 febbraio, alle ore 01:53 locali (07:05 italiane), su un razzo Falcon 9 di SpaceX dal Launch Complex 39A del ... Obiettivo Luna: il lander Odysseus in viaggio, a breve la prima accensione dei motori: MeteoWeb Il prossimo lancio degli astronauti della NASA ritarderà di quasi una settimana per consentire ad una missione lunare di lasciare per prima la Terra. La NASA e SpaceX prevedono di lanciare la ... Rilasciato Odysseus, il nuovo lander privato diretto alla Luna VIDEO: È stato lanciato Odysseus, il nuovo lander costruito da un’azienda privata. Il lancio è avvenuto dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral con un Falcon 9 della SpaceX. Odysseus è il terzo lander dei ...

